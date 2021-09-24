В Санкт-Петербурге двое злоумышленников ограбили банк

В пятницу, 24 сентября, в Невском районе Санкт-Петербурга двое налетчиков ограбили банк. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, примерно в 11:00 двое злоумышленников на проспекте Большевиков, 22. Молодые люди похитили крупную сумму денег, точная сумма уточняется, передает РИА Новости.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили, что нападавшие на данный момент не пойманы. Ведется розыск.