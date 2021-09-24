Жилье в Казахстане подорожает к весне на 30%

Цены на жилье в Казахстане могут вырасти к весне 2022 года на 30%, считает глава союза строителей республики Талгат Ергалиев.

Он отметил, что в настоящее время жилье в Казахстане продается по цене ниже, чем было в 2014-2015 годах. "Тогда жилье третьего-четвертого класса продавали по $1,5-2 тысячи, сейчас продают по $750. Все компании сегодня работают на грани себестоимости. Дело не в том, что виноваты строительные компании, а в том, что сегодня само строительство подорожало на 35-40%. Материалы подорожали на 60-90%", - пояснил Ергалиев.

Он добавил, что "если само строительство подорожало на 35-40%, а стоимость квадратного метра подорожала всего на 15%, значит, завтра мы ожидаем рост цен». Недвижимость будет дорожать постепенно. «И к весне 2022 года мы ожидаем рост цен примерно на 20%-30%. И это не просто анализ конкретно этого года, это анализ всего периода строительства", - заявил глава союза строителей Казахстана.