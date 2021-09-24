В Минэкономразвития назвали факторы, из-за которых инфляция может превысить прогноз

Глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключает, что инфляция в России превысит существующий прогноз.

Он напомнил, что в базовом сценарии прогноза ожидается инфляция на уровне 5,8%, в консервативном - на уровне 6%.

"Первое - у нас с августа на потребительскую инфляцию оказали влияние выплаты - 200 млрд рублей была августовская выплата и порядка 500 млрд рублей сентябрьская. В общей сложности это порядка 15% среднемесячных потребительских расходов. Мы видим по данным ККТ, что произошел всплеск в 10% в расходах в сентябре - это увеличение оборотов на потребительском рынке. Вместе с тем, реакция цен в обоих случаях была достаточно сдержанная", - рассказал Решетников.

Также давление на инфляцию продолжают оказывать внешнеэкономические факторы. "Международный индекс продовольственной инфляции ФАО на 17,5% превышает декабрьский уровень, который и без того был достаточно высокий. Более того, у нас в августе возобновился рост мировых цен на растительные масла и зерновые. Ожидаем, что работающий демпфер по зерновым и введенный с 1 сентября демпфер по подсолнечному маслу - они значительную часть этой нагрузки снимут. Отдельно сейчас наблюдаем за ценами на мировом рынке мяса", - перечислил министр.

Третий фактор - ускорение мировой инфляции. "Плюс фактор - нарушение цепочек добавленной стоимости, видим рост на контейнерные перевозки. Есть ощущение, что это не разовый фактор, и в среднесрочном периоде нам с этим придется жить, и это начинает переноситься на товарную инфляцию", - добавил он.

Кроме того, важным фактором является урожай этого года и сроки его поступления на рынки, заключил глава Минэкономразвития.