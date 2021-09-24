АБР перечислит Грузии $15 млн на поддержку вакцинации от коронавируса

Азиатский банк развития (АБР) одобрил ссуду в размере $15 млн для оказания помощи правительству Грузии в закупке вакцины от коронавируса COVID-19 и для усиления потенциала программы вакцинации в стране. Об этом говорится в сообщении АБР.

Как отмечается, данный проект поможет Национальному плану вакцинации Грузии в закупке и доставке примерно 700 тыс доз вакцины COVID-19, а также игл, безопасных контейнеров и других предметов вакцинации.



Заем финансируется Азиатским банком развития, Азиатско-Тихоокеанской программой доступа к вакцинам на сумму $9 млрд, которая была запущена в декабре 2020 года. Данная программа предлагает быструю и беспристрастную помощь в вакцинах развивающимся странам, передает "Грузия Online".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 603 763 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 572 353 человека, умерли – 8749. На сегодняшний день в республике сделано 1 700 895 прививок от коронавируса, из них двумя дозами вакцинировано 740 814 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 230 млн, из них более 4,7 млн человек скончались.