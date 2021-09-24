В Казахстане выпадет снег

Жителей севера и востока Казахстана ожидает снег, сообщает пресс-служба Казгидромета.

Отмечается, что осадки вызваны объединением северо-западного и южного циклонов.

"В связи с этим пройдут дожди, в северной половине и на востоке республики возможен переход дождя в снег, усилится ветер. В ночные и утренние часы ожидается туман", - сказали в ведомстве.

Ночью на западе Казахстана ожидается 7-15 градусов тепла, днем температура понизится до 10-20 градусов.

В северо-западной части температура в ночное время повысится от 3 градусов мороза до 3-11 тепла, днем – понизится до 3-13 тепла.

На севере и в центре ночью столбики термометров покажут 3-8 градусов тепла, днем будут колебаться от 10-20 до 5-13 тепла.

Синоптики уточнили, что на востоке Казахстана температура ночью составит от -5 до +5, днем - до 17 градусов. В южной части ночью температура повысится от 5-15 до 10-17 тепла, днем – понизится от 25-32 до 18-25 тепла.