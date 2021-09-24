Ученые назвали витамины, которые повышают эффективность вакцин

Ученые из РНИМУ им.Пирогова установили пользу поливитаминов при вакцинации, препринт исследования опубликован на сайте medRxiv.

Изучив результаты 6,6 тыс научных статей о влиянии питательных веществ на здоровье, ученые выяснили - поливитамины могут увеличивать выработку антител после прививки.

"Исследование показывает, что смесь из витаминов A, D, B, цинка, магния, железа, селена и омега-3 жирных кислот будет увеличивать эффективность вакцин и снижать вероятность развития побочных эффектов", – подчеркивается в статье.

Так, витамин A влияет на формирование и работу B-клеток, которые вырабатывают антитела. Этот витамин рекомендует принимать перед вакцинацией от полиомиелита и гепатита B.

Прививка от гриппа будет не такой эффективной, если в организме есть дефицит витаминов D и B9. Также их недостаток повышает вероятность воспалений и других побочных эффектов после прививок от столбняка, коклюша и дифтерии.

Ученые считают, что курсовой прием поливитаминов перед вакцинацией может значительно повысить эффективность прививки, а также снизить побочные эффекты.