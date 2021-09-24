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Ученые назвали витамины, которые повышают эффективность вакцин

Ученые назвали витамины, которые повышают эффективность вакцин

Ученые из РНИМУ им.Пирогова установили пользу поливитаминов при вакцинации, препринт исследования опубликован на сайте medRxiv.

Изучив результаты 6,6 тыс научных статей о влиянии питательных веществ на здоровье, ученые выяснили - поливитамины могут увеличивать выработку антител после прививки.

"Исследование показывает, что смесь из витаминов A, D, B, цинка, магния, железа, селена и омега-3 жирных кислот будет увеличивать эффективность вакцин и снижать вероятность развития побочных эффектов", – подчеркивается в статье.

Так, витамин A влияет на формирование и работу B-клеток, которые вырабатывают антитела. Этот витамин рекомендует принимать перед вакцинацией от полиомиелита и гепатита B.

Прививка от гриппа будет не такой эффективной, если в организме есть дефицит витаминов D и B9. Также их недостаток повышает вероятность воспалений и других побочных эффектов после прививок от столбняка, коклюша и дифтерии.

Ученые считают, что курсовой прием поливитаминов перед вакцинацией может значительно повысить эффективность прививки, а также снизить побочные эффекты.

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