Кремль внимательно следит за действиями талибов в Афганистане

Россия внимательно следит за шагами движения "Талибан" (запрещено в России) в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли Россия приглашать представителей новых афганских властей в Москву.

"Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания", - цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Он подчеркнул, что Кремль очень внимательно за всем этим наблюдает.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.