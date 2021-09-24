В Грузии запретили движение на одной из самых опасных дорог мира

В Грузии временно запретили движение на определенных участках самой опасной дороги страны - Пшавели-Абано-Омало. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

Из-за обильных осадков на 26-м и 47-м километрах автомобильной дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало в ущельях поднялся уровень воды, что вызвало выброс селевых потоков.

В связи с этим на 10-м и 72-м километре дороги временно запретили движение всех видов автотранспорта, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, дорога в Тушети, связывающая Телави с высокогорным селом Омало, является одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные полгода становится непроходимой.