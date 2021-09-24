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Ливень повредил жилые дома на окраине Тбилиси

Ливень повредил жилые дома на окраине Тбилиси

Проливные дожди подтопили и повредили крыши семи жилых домов в поселке Насагури на окраине Тбилиси, проинформировали в пресс-службе мэрии города.

Уточняется, что наибольшее повреждения получили пять домов, где повреждены крыши, стены, мебель. Жильцы домов были эвакуированы и сейчас находятся в гостинице.

Властями ведется подсчет ущерба, передает Sputnik Грузия.

Также сообщается, что в некоторых местах водостоки не справлялись с напором воды, поэтому автомобилисты буквально "проплывали" эти участки.

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Вестник Кавказа

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