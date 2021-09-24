Ливень повредил жилые дома на окраине Тбилиси
Проливные дожди подтопили и повредили крыши семи жилых домов в поселке Насагури на окраине Тбилиси, проинформировали в пресс-службе мэрии города.
Уточняется, что наибольшее повреждения получили пять домов, где повреждены крыши, стены, мебель. Жильцы домов были эвакуированы и сейчас находятся в гостинице.
Властями ведется подсчет ущерба, передает Sputnik Грузия.
Также сообщается, что в некоторых местах водостоки не справлялись с напором воды, поэтому автомобилисты буквально "проплывали" эти участки.
Вестник Кавказа
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