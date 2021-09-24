В Кабардино-Балкарии рассказали, откуда приехали пять альпинистов, погибших на Эльбрусе

Пятеро туристов погибли во время восхождения на Эльбрус, они проживали в пяти регионах России, сообщили в региональном СУ СК РФ.

"Погибшие – жители Санкт-Петербурга, Тюмени, Якутска, Екатеринбурга и Тольятти, большинство из них женщины", - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Уточняется, что из пяти погибших - четверо женщины.

Напомним, бедствие терпела группа из 19 человек, спасти удалось 14 человек, из них двое находятся в реанимации.