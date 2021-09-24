Глава КБР прокомментировал трагедию на Эльбрусе

С пострадавшими на Эльбрусе альпинистами работают психологи МЧС России, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Троих пострадавших альпинистов медики отпустили сразу после осмотра. Еще 11 человек доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил он

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших альпинистов.

Коков уточнил, что в настоящее время сотрудники МЧС спускают тела троих погибших альпинистов.

"К сожалению, не удалось спасти пятерых участников группы. Тела двоих погибших уже переданы следственным органам, тела еще троих альпинистов сейчас спускают", - добавил он.