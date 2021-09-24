Глава КБР прокомментировал трагедию на Эльбрусе
С пострадавшими на Эльбрусе альпинистами работают психологи МЧС России, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"Троих пострадавших альпинистов медики отпустили сразу после осмотра. Еще 11 человек доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил он
Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших альпинистов.
Коков уточнил, что в настоящее время сотрудники МЧС спускают тела троих погибших альпинистов.
"К сожалению, не удалось спасти пятерых участников группы. Тела двоих погибших уже переданы следственным органам, тела еще троих альпинистов сейчас спускают", - добавил он.
Вестник Кавказа
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