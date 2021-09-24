Футболист "Ахмата" пропустит около трех месяцев из-за травмы

Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Бернард Бериша будет восстанавливаться около трех месяцев после операции на плечевом суставе, проинформировали в пресс-службе клуба.

В ФК сообщили о травме спортсмена 11 сентября. Бериша перенес операцию в одной из клиник Рима, его последующее лечение и реабилитация продлятся около трех месяцев.

Берише выступает за "Ахмат" с 2016 года. В составе команды он провел 114 матчей, на его счету 15 голов и 13 результативных передач.