Ника Мелия: ближе к выборам "Грузинская мечта" становится все более истеричной

Председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что совсем скоро Грузия, грузинский народ, нация будет праздновать победу над насильниками.

"Это то, что произойдет 2 октября, 2 октября будет написана история Грузии", - цитирует его "Грузия Online".

По словам Мелия, чем ближе день выборов, тем более истеричной становится "Грузинская мечта". "Прижатая к стене "Грузинская мечта", чем ближе ко дню выборов, тем более истеричными они становятся, но напрасно, страх не может спасти их от политического поражения, это исключено. "Грузинская мечта" как режим уже побеждена. "Грузинская мечта" как насильственное единство уже побеждена…", - сказал он.

Председатель ЕНД подчеркнул, что он не играет в общественно-политическую жизнь. "Я такой, какой я есть, я человек с горящим сердцем и правдивый человек, который хочет только одного, чтобы этой страной больше не правил вор в законе, не правил послушный судья, послушный прокурор", - пояснил Мелия.