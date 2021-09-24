Red Wings начинает полеты из Минвод в Нижнекамск

Российская авиакомпания Red Wings с 28 сентября начнет летать из Минеральных Вод в Нижнекамск, информирует пресс-служба аэропорта Минвод.

"Мы открываем прямое авиасообщение с Нижнекамском. Первый рейс Минеральные Воды - Нижнекамск будет выполнен 28 сентября авиакомпанией Red Wings", - указано в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут осуществляться регулярно и выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам. Длительность будет составлять 2,5 часа.