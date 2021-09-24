Армения готова к постепенному урегулированию отношений с Турцией

Ереван готов постепенно урегулировать отношения с Анкарой, а также принимать участие во встречах на высшем уровне. Об этом заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

"Мы уже говорили о необходимости установить мир во всем регионе. И в этом контексте мы должны урегулировать отношения с Турцией, процесс должен быть постепенным. Мы уверены, что одной из возможностей урегулирования этих отношений являются встречи на высоком и высшем уровне", - приводит слова секретаря ТАСС.

Напомним, что глава правительства Армении Никол Пашинян ранее заявлял о готовности к нормализации отношений с Турцией, открытию границ и разблокированию коммуникации. По его мнению, данный шаг принесет мир и стабильность в регион.