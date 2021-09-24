В России выявлена рекордная смертность от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 21,4 тыс случаев заболевания, умерли 828 человек - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 21 379 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 749 (8,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 893, в Петербурге - 1 874, в Московской области - 1 008. В Ставропольском крае новых случаев 353, в Крыму - 308, в Краснодарском крае - 223, в Дагестане - 121, в Северной Осетии - 72, в Кабардино-Балкарии - 69, в Ингушетии - 65, в Чечне - 62, в Адыгее - 49, в Карачаево-Черкесии - 49.

Суточный прирост поднялся до 0,29%, общее число инфицированных в России достигло 7 376 374 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 15 828 человек, за весь период - 6 574 608 человек.

Умерли за сутки 828 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии в России от коронавируса умерли 202 273 человека.