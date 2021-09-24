В Грузии перекрыли самую опасную дорогу

В Департаменте автомобильных дорог сообщили о прекращении движения на определенных участках самой опасной дороги Грузии Пшавели-Абано-Омало.

Стало известно, что приостановка движения связана с тем, что на 26 и 47-м километрах автомобильной дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало в ущельях поднялся уровень воды, что вызвало выброс селевых потоков.

Также на 10 и 72-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало запрещается движение всех видов автотранспорта, передает Sputnik Грузия.