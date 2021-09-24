Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику

Эпидемиологи Грузии обнародовали статистику заболеваемости коронавирусом в республике. Так, за последние сутки сделано 25 692 теста и выявлено 1 698 новых случаев инфекции. Об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Уточняется, что с начала пандемии в стране было зафиксировано 603 763 случая инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 910 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 572 353 пациента. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 38 пациентов, всего – 8 749 человек", - пишет Sputnik Грузия.

Уточняется, что из 1 698 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 518 случаев.