Стало известно, откуда прибыли погибшие в КБР туристы

Трое из пяти погибших восходивших на Эльбрус туристов оказались жителями Якутска, Петербурга и Екатеринбурга. Об этом сообщил старший гид турфирмы Еlbrus.guide Денис Алимов.

"Мы сейчас родственников сами обзваниваем. Из этих пятерых мы знаем точно только троих. Петербург, Якутск и Екатеринбург. Просто часть участников находится в гостинице, часть – в больнице. Мы достоверно только знаем про первых", – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что 23 сентября на высоте 5,4 тыс м на Эльбрусе группа альпинистов просила о помощи из-за ухудшения погоды. По данным МЧС в компании находились 19 человек, 14 из них были спасены. Поиски альпинистов велись на высоте с пяти тыс м при плохой видимости из-за порывов ветра 40-70 м/c, сильных осадков и температуры до -20 градусов.

В турфирме заявили, что во время восхождения на гору гид Игорь Даньков начал спускать вниз девушку, которой стало плохо. Остальная группа двинулась дальше. Спустя 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился шторм. Через час после спуска на седловине альпинистка скончалась на руках гида.

Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось. В результате от переохлаждения на тропе погибли два человека. Еще двое упали в обморок и были транспортированы до станции Гарабаши, где и умерли, не приходя в сознание.