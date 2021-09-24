Теплом в Ташкенте займется французская компания

Система теплоснабжения Ташкента перешла на 30 лет в управление французской компании Veolia Central & Eastern Europe.

Согласно соответствующему постановлению кабмина Узбекистана, в ближайшие два года компания модернизирует системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов.

В постановлении властей утверждены прогнозные размеры субсидий, выделенных из местного бюджета на покрытие убытков из-за пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, а также предварительные сводные показатели проекта по усовершенствованию системы теплоснабжения.