Жителя Кубани осудили за подрыв банкомата и кражу денег

Житель Краснодарского края получил четыре года колонии за подрыв банкомата и кражу из него денег. Кроме того, была доказана его причастность к организации азартных игр.

"В Кореновске осужден мужчина, совершивший кражу из банкомата путем взрыва", - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Также стало известно, что условные сроки получили знакомые осужденного.

"Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. С учетом смягчающих вину обстоятельств… назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года", - приводит данные РИА Новости, уточняя, что приговор в законную силу пока не вступил.