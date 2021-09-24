Житель Астраханской области погиб, пытаясь показать фокус с заглатыванием змеи

Житель Харабалинского района Астраханской области погиб, пытаясь показать фокус с заглатыванием змеи.

"Факт смерти жителя Харабалинского района Астраханской области в результате укуса змеи, который он получил, когда пытался показать фокус с заглатыванием змеи", - пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"Житель Харабалинского района Астраханской области занимавшийся сельхозработами, обратился в районную больницу в тяжелом состоянии с проявлениями тяжелой аллергической реакции в виде отека Квинке, пациент самостоятельно не дышал", - сказали в ведомстве.

По факту организована прокурорская проверка.