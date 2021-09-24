Житель Астраханской области погиб, пытаясь показать фокус с заглатыванием змеи
Житель Харабалинского района Астраханской области погиб, пытаясь показать фокус с заглатыванием змеи.
"Факт смерти жителя Харабалинского района Астраханской области в результате укуса змеи, который он получил, когда пытался показать фокус с заглатыванием змеи", - пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
"Житель Харабалинского района Астраханской области занимавшийся сельхозработами, обратился в районную больницу в тяжелом состоянии с проявлениями тяжелой аллергической реакции в виде отека Квинке, пациент самостоятельно не дышал", - сказали в ведомстве.
По факту организована прокурорская проверка.
Вестник Кавказа
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