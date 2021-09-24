По факту гибели пяти туристов на Эльбрусе возбуждено уголовное дело

После гибели пяти туристов на Эльбрусе возбуждено уголовное дело в связи оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В настоящее время следователи проводят осмотр тел погибших, "допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия".

Спасательная операция на Эльбрусе в 20-градусный мороз и буран продолжалась почти до трех часов ночи, в результате спасены 14 туристов, погибли пятеро. Гиды, сопровождавшие альпинистов также живы.

Госпитализированы 11 человек, двое их них находятся в реанимации. Остальные распределены по отделениям с переохлаждением, травмами, ожогами, рассказали в Минздраве Кабардино-Балкарии.