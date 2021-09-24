Спортивную площадку в честь Хабиба Нурмагомедова открыли в Махачкале

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко открыл в Махачкале спортивную площадку, вдохновившись историей экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

На площадке расположены корт баскетбольное кольцо, октагон для спаррингов, а также зона турники.

"Фонд "Кириленко — детям!" попробовал создать первую арт-площадку на Кавказе, в которой объединены многовековые традиции народов Дагестана и современное искусство: кубачинский орнамент, будто обвивающий подножье баскетбольной стойки, и одновременно с этим расписанная граффити стена здания. Изображение спортсменов выбрано как точка, объединяющая два вида спорта: плотный контакт и борьба возможны не только в ринге, но и на баскетбольном корте", - написал Кириленко на своей странице в Instagram.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.