Мужчина с пистолетом рвался в детский сад в Алматы

В Алматы в Наурызбайском районе в коттеджном городке "Елисейские поля".мужчина привез своего ребенка в детский сад и пытался проехать на территорию, угрожая пистолетом.

Сотрудники охраны детсада вызвали полицейских.

"Данный факт зарегистрирован управлением полиции Наурызбайского района. В настоящее время проводится проверка. Установлено, что пистолет является газовым и имеется официальное разрешение", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

В ведомстве уточнили, что по результатам разбирательства будут приняты меры в соответствии с законодательством.