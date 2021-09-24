"Роскосмос" хочет проводить коммерческие эксперименты на МКС

Госкорпорация "Роскосмос" создаст оператора для оказания услуг по проведению коммерческих экспериментов на российском сегменте МКС.

Согласно информации на портале госзакупок, исполнитель должен будет заняться "подготовкой и сопровождением согласования проекта решения правления госкорпорации "Роскосмос" по вопросу создания оператора по оказанию услуг на российском сегменте МКС в вопросах коммерческого использования МКС".

Информацию о коммерческих услугах на МКС планируется размещать на специально разработанном сайте и в мобильном приложении.

Также исполнитель должен проанализировать не менее 20 экспериментов на российском сегменте МКС "на предмет возможности коммерциализации их результатов" (минимум 10).

Стоимость работ составит 60 млн рублей.