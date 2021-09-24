В Казахстане выступают против обязательной вакцинации

Административный суд Нур-Султана получил семь исков от 35 истцов, которые оспаривали постановление главного санврача Казахстана.

В заявления говорилось, что нормы об обязательной вакцинации от коронавируса являются неконституционными, так как они "создают угрозу жизни и наносят вред здоровью и нарушают право на труд".

По словам истцов, вакцины якобы не испытаны надлежащим образом. В своих исках они потребовали убрать пункты об обязательных ПЦР-тестах для невакцинированных сотрудников, об организации проведения профилактических прививок в определенные сроки, об ограничении допуска на работу в очном режиме для непривитых работников, сообщает "Спутник-Казахстан".

Однако суд отказал в удовлетворении иска, поскольку не установил нарушений норм законодательства при вынесении постановлений.

"Трудовые права граждан не нарушены, поскольку у работника, не привитого от COVID-19, сохраняются гарантированные трудовые права, допускается осуществление трудовых функций дистанционно, создаются для этого необходимые условия", - заявили в суде.

Также отмечено, что в Казахстане отсутствует принудительная вакцинация, и если человек не хочет ставить прививку, то может работать дистанционно.