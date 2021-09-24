Робот-библиотекарь заступает на службу на Ставрополье

В Труновском округе Ставрополья 22 октября открывается модельная библиотека.

В настоящее время здесь завершается ремонт, после которого в здании появятся комфортные зоны для чтения с доступной зоной Wi-Fi и открытыми фондами.

Также для читателей будет доступен интерактивный мультитач стол с навигацией по библиотеке, выставочные мобильные стеллажи с книжными новинками, шлем виртуальной реальности. А в качестве электронного гида в библиотеке будет работать робот.

В министерстве культуры региона отметили, что до конца года откроются еще шесть библиотек в Андроповском, Апанасенковском, Грачевском, Предгорном округах, в городах Железноводске и Ставрополе.