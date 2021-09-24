Иран подтвердил заинтересованность в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном
Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хусейн Амир Абдоллахиан провели встречу на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.
В ходе встречи стороны отметили, что сотрудничество между двумя странами развивается во всех сферах, информирует МИД Азербайджана.
Байрамов и Абдоллахиан обсудили ряд вопросов повестки дня двусторонних отношений, также министры обратили внимание на перспективы сотрудничества Азербайджана и Ирана в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной и других сферах.
Абдоллахиан заверил коллегу, что Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном.
Байрамов рассказал иранскому министру о процессах восстановления и реинтеграции на освобожденных территориях Азербайджана после подписания Трехстороннего заявления.
Также стороны обсудили ситуацию в регионе.
Вестник Кавказа
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