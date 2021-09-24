Иран подтвердил заинтересованность в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хусейн Амир Абдоллахиан провели встречу на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе встречи стороны отметили, что сотрудничество между двумя странами развивается во всех сферах, информирует МИД Азербайджана.

Байрамов и Абдоллахиан обсудили ряд вопросов повестки дня двусторонних отношений, также министры обратили внимание на перспективы сотрудничества Азербайджана и Ирана в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной и других сферах.

Абдоллахиан заверил коллегу, что Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном.

Байрамов рассказал иранскому министру о процессах восстановления и реинтеграции на освобожденных территориях Азербайджана после подписания Трехстороннего заявления.

Также стороны обсудили ситуацию в регионе.