Азербайджан купит в России новейшие вооружения

Азербайджан сделал заявки на приобретение новых образов оружия и военной техники. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"По всем направлениям у нас идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться", - сказал азербайджанский лидер.

Также Алиев выразил уверенность в том, что в будущем сотрудничество между Россией и Азербайджаном "будет идти по нарастающей", пишет журнал "Национальная оборона".