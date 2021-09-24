Запускаются дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси

Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси 25, 26 и 27 сентября, проинформировали в пресс-службе ГЖД.

Уточняется, что назначение связано с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского побережья. "Дополнительный поезд 25 сентября из Тбилиси выйдет в 00:35, а из Батуми – в 15:00 по местному времени", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Также стало известно, что на 26 и 27 сентября, то из Тбилиси дополнительный поезд выйдет в 00:30, а из Батуми – в 00:30 по местному времени.