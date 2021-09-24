Ильхам Алиев: отношения России и Азербайджана основаны на дружбе и взаимной поддержке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому изданию "Национальная оборона" рассказал о текущих отношениях между Россией и Азербайджаном.

Глава республики заявил, что в настоящее время отношения между странами вышли на новый уровень, а также заявил о доверительных отношениях с Владимиром Путиным.

"С президентом России мы задаем такой тон и вектор наших отношений, благодаря чему они за последние годы развиваются очень динамично и вышли на качественно новый уровень. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы выйти на новые рубежи", - сказал Ильхам Алиев.

"С Владимиром Путиным нас связывают очень доверительные отношения. Это важно между политиками, особенно политиками соседних стран, – доверять друг другу. Это именно то, что существует между нами. И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают", - подчеркнул президент Азербайджана.

Ильхам Алиев также отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном "основаны на дружбе, добрососедстве, взаимной поддержке и взаимных интересах".

"Я очень много получал писем и телеграмм из России, до сих пор получаю их от россиян – и во время войны, и после. Это письма поддержки, поздравления. Пишут бывшие бакинцы, которые уехали по каким-то причинам в Россию. Пишут и те, кто никогда не был в Азербайджане. Очень многие во время Второй Карабахской войны еще больше прониклись позитивным отношением к нашей стране", - добавил Ильхам Ильхам Алиев.

Говоря о двусторонних отношениях, Ильхам Алиев сказал, что в настоящее время ведется сотрудничество в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной сферах, а также проводится активная работа с молодежью России и Азербайджана.

"Время летит быстро, выросло новое поколение. Важно, чтобы молодежь Азербайджана и России росли в дружбе и согласии. Потому что это большая ценность для нас и для России, ведь мы соседние государства. Не всегда между соседями отношения складываются так, как между нами", - уточнил глава государства.

Ильхам Алиев также заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном продолжают оставаться позитивными, отметив заслуги президентов двух государств.

"Здесь, конечно, я должен сказать без ложной скромности, что в первую очередь – это заслуга президентов двух стран, но и всех других членов команды, и общественности. И вот такой показатель: можно сказать, до пандемии последний год около миллиона россиян приезжало в Азербайджан. Этот показатель, который вырос практически в два раза за короткое время, – показатель комфортности. Потому что едут туда, где чувствуют себя комфортно, чувствуют себя как дома. Ну и отношение к России в Азербайджане всегда было позитивным и продолжает таковым оставаться" – уточнил президент.

Затронув тему российских миротворцев, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан высоко ценит их роль по стабилизации ситуации в регионе.

"Сейчас у нас новый этап, я бы сказал, поскольку взаимодействие более тесное, контакты более активные, с учетом нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе. Естественно, эта тема также постоянно на повестке дня, и должен отметить, что почти год прошел и совершенно все идет в штатном режиме, без эксцессов, наоборот, с полным взаимопониманием, взаимодействием. И мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации. Это важный фактор стабильности", - добавил он.

Ильхам Алиев напомнил, что в Азербайджане проживает большая русскоязычная община, а также рассказал о влиянии русского языка на двусторонние отношения между двумя странами.

"Это достойные граждане нашей страны, они играют очень большую роль в деле укрепления двусторонних связей. У нас 340 школ с обучением на русском языке, и в государственных высших учебных заведениях есть факультеты на русском языке, и десятки тысяч студентов и школьников обучаются на русском языке. Это я считаю тоже важным фактором наших межгосударственных отношений", - отметил он.

"И, конечно, рассчитываем, что будет идти и процесс примирения между армянами и азербайджанцами. Мы тоже соседи и никуда друг от друга не денемся. Поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна, и мы видим, что эта роль очень позитивная", - заключил Ильхам Алиев.