Грузия пережила разгул непогоды

Вслед за Аджарией и Гурией проблемы из-за непогоды возникли и в регионе Кахети, сообщают местные СМИ, отмечая, что здесь дождем и ветром повреждены десятков домов.

Как прокомментировал сложившуюся ситуацию губернатора Кахети Ираклий Шиошвили, поврежденная инфраструктура будет восстановлена на средства госбюджета.

"Центральная власть информирована. Я получил обещание, что в ближайшие дни начнется восстановление крыш. Населению не о чем беспокоиться, правительство незамедлительно окажет им помощь", - приводит слова Шиошвили Sputnik Грузия.

Накануне ночью в результате града в Кварели и Телави пострадали виноградники, сельскохозяйственные угодья и крыши домов, в настоящее время ведется подсчет ущерба.