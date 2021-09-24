Солнце будет радовать москвичей всю следующую неделю

В Москве с понедельника установится солнечная погода, пообещали в центре погоды "Фобос".

Дожди разной интенсивности будут идти в предстоящие выходные, днем в субботу 11-13 градусов, в воскресенье прохладнее - 9-11.

"Начиная с понедельника погода улучшится, дожди прекратятся, из облаков выглянет солнце. Погода будет такой, какую принято называть бабьим летом. При этом температура в дневные часы составит 11-13 градусов тепла, по ночам - в пределах 3-6. И такая погода продлится до конца недели", - сообщили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столицу придет солнечная погода, а температуры приблизятся к норме после аномального холода, однако назвать этот период "бабьим летом" нельзя.