На Эльбрусе погибли пять альпинистов, остальные спасены

Спасатели в КБР спасли 14 альпинистов из большой группы, застрявшей на Эльбрусе накануне из-за плохой погоды, пятеро туристов погибли.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Поисково-спасательная операция, начавшаяся около шести вечера была полностью завершена в 2:45 в пятницу.

"Было 16 участников и 4 гида: двое старших и двое гидов помощников. Со слов первого гида-помощника, около 10 утра одной из участниц стало плохо. Группа двинулась на вершину, а он спустился ниже с этой девушкой. Девушка, которую сопровождал гид-помощник, потеряла сознание, он пытался привести ее в чувство, но она умерла у него на руках в течение часа. Это произошло в 11:15" - рассказал "Интерфаксу" организатор восхождения Денис Алимов.

Гид-помощник ждал группу, однако никто так и не спустился, а погода стала ухудшаться, тогда он вызвал спасателей.

"Наверху произошел перелом ноги у одного из участников, и, вероятно, пытаясь оказать ему помощь, группа потеряла время. Они приняли решение разделить группу на быстрых и на медленных. Это правильное решение, чтобы уменьшить количество жертв.<…> Они поделились на три группы", - поведал Алимов.

Поисками альпинистов на Эльбрусе занимались почти 70 человек и 16 единиц техники.