Нутрициолог перечислила продукты, помогающие восстановиться после COVID-19

Нутрициолог Ксения Черная рассказала о том, какие продукты следует употреблять тем, кто восстанавливается после коронавирусной инфекции.

По ее словам, необходимо употреблять пищу с содержанием витамина А и омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, так как именно такие продукты помогут в восстановлении клеток после перенесенного заболевания.

Кроме того, данные вещества содержатся в печени трески, жирной рыбе, яйцах, субпродуктах, а также оливковом, льняном и конопляном маслах, сказала она на своем YouTube-канале.

Для восстановления микрофролы следует исключить сахар, глютен и молочную продукцию. Добавить же в рацион, кроме вышеперечисленных продуктов, следует зелень, овощи и ягоды.