В Кахети полыхает агромагазин с винным погребом

Пожар вспыхнул в агромагазине и винном погребе в селе Квемо Алвани Ахметского района Грузии. Уточняется, что агромагазин и винный погреб принадлежат местному бизнесмену.

Огонь распространился быстро и охватил большую площадь. "Вынести товар и спасти что-либо уже было нельзя", - пишет Sputnik Грузия.

Уточняется, что на месте работают пожарно-спасательные бригады. Согласно предварительным данным, ущерб составляет более 200 тыс лари($64,3 тыс). Причина ЧП устанавливается.