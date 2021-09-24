Калиматов оценил ситуацию с коронавирусом в Ингушетии

В целом ситуация с COVID-19 в Ингушетии идет на спад: пик заболеваемости пройден, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, отметив, что за последнюю неделю коечный фонд в ковидных центрах был сокращен на 70 коек.

Он напомнил, что в начале пандемии в регионе было только одно инфекционное отделение, врачи не были готовы к такому масштабу вирусной атаки. "Но в этот период мы, конечно, не справились бы, если бы нам не помог Минздрав России, мэр Москвы Сергей Собянин. Министр Михаил Мурашко дважды присылал бригады специалистов в области инфекционных заболеваний из шести человек", - рассказал Калиматов в беседе с ТАСС.

"На данный момент в республике функционируют 428 коек в пяти медицинских организациях, в том числе 47 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 26,4%. Мы довели количество коек с подачей кислорода от 153 до 1 027 штук", - привел данные глава республики.

Далее, говоря о темпах вакцинации, он отметил, что более 140 тыс человек при том, что всего в республике проживает более 515 тыс человек, получили первый компонент. "В процентном соотношении – это 49,9% от количества людей, подлежащих вакцинации. И ненамного от этих показателей отстает численность привитых вторым компонентом – их более 132 тыс человек", - сообщил он, отметив, что в настоящее время в Ингушетии функционирует 22 прививочных пункта, пять передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации.

Планируется, что прививочная кампания в регионе завершится к 1 октября, отметил Калиматов.