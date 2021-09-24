В Роспотребнадзоре спрогнозировали уровень заболеваемости COVID-19 осенью
Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России этой осенью ожидается ниже по сравнению с прошлым годом, поделился прогнозом замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В то же время он обратил внимание на то, что "здесь многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики", передает РИА Новости.
Специалист также напомнил, что действие масочного режима на территории страны продолжает действовать.
Кроме того, он отметил, что в России на сегодняшний день процедуру вакцинации от коронавируса нового типа прошли 40 млн человек.
Вестник Кавказа
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