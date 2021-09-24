В США призвали сделать "разрушительной" помощь "Северному потоку-2"

Бывший заместитель советника по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа Виктория Коутс призвала действующего президента США Джо Байдена принять меры для борьбы с "Северным потоком-2".

По ее словам, в первую очередь необходимо прекратить возмущаться неизбежностью запуска российского газопровода и бессилием Вашингтона в противодействии этому.

"Мы можем удвоить санкции, чтобы сделать любую помощь «Северному потоку — 2» экономически разрушительной", - говорится в ее статье для Fox News.

Как альтернативу она предлагает оказание помощи европейским странам. Так, например, Бельгии, которые требуют отказаться от идеи закрыть атомные электростанции и поощрять развитие чистой и безопасной ядерной энергетики.