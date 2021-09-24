В Советском округе возобновлена работа дополнительных пунктов вакцинации

В Советском округе после небольшого перерыва возобновили работу дополнительные передвижные пункты вакцинации от коронавируса нового типа.

Каждую неделю по вторникам медики принимают всех желающих в помещении МФЦ, в среду ждут в микрорайонах многоквартирных домов, по четвергам ведется работа с сотрудниками предприятий. Кроме того, выездная бригада медиков делает прививки на дому – для этого необходимо обратиться в регистратуру районной больницы.

В настоящее время в округе вакцинировано более 11,5 тыс человек, из которых практически половина с помощью передвижных пунктов вакцинации.