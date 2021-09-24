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Ученый из Дагестана стал лидером России

Ученый из Дагестана стал лидером России

Глава республиканского центра энополитических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Абакаров победил на конкурсе "Лидеры России, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

В финале трека "Наука" приняли участие 159 ученых со всей страны, из них только 33 одержали победу в конкурсе.

Победители могут претендовать на членство в координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте России по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа глав крупнейших вузов, научных организаций, руководителей корпораций и ведущих российских ученых.

18 победителей трека "Наука", набравших наибольшее количество баллов, сразятся в суперфинале конкурса. Среди них и уроженец Дагестана Руслан Абакаров.

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Вестник Кавказа

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