Ученый из Дагестана стал лидером России

Глава республиканского центра энополитических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Абакаров победил на конкурсе "Лидеры России, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

В финале трека "Наука" приняли участие 159 ученых со всей страны, из них только 33 одержали победу в конкурсе.

Победители могут претендовать на членство в координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте России по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа глав крупнейших вузов, научных организаций, руководителей корпораций и ведущих российских ученых.

18 победителей трека "Наука", набравших наибольшее количество баллов, сразятся в суперфинале конкурса. Среди них и уроженец Дагестана Руслан Абакаров.