В Германии появились плюшевые мишки "Ангела Меркель"

Знаменитая немецкая фабрика по производству плюшевых игрушек в городе Кобург в Баварии изготовила уникального медвежонка, прототипом которого стала действующий канцлер Германии Ангела Меркель – это дань уважения главе правительства ФРГ перед ее уходом с поста канцлера, - сообщило агентство DPA.

Фигурка высотой примерно 40 см одета в яркий красный пиджак и черные брюки, на ее шее красуются бусы, раскрашенные в цвета национального флага Германии, лапы игрушки сложены в виде ромба на уровне пояса, а прическа почти в точности напоминает укладку самой Меркель, - передает ТАСС.

Стоит игрушка немало - 189 евро, да и тираж ее более чем скромный – всего 500 экземпляров. Один из них, под номером 16, в качестве сувенира получит глава правительства ФРГ – это символизирует срок ее пребывания на посту канцлера, - говорится в сообщении.