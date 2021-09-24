Эпидемиолог сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в разных регионах России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил о том, что рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах России составляет 6-7%.

В этой связи, по мнению специалиста, развитие эпидемиологической ситуации будет зависеть от уровня вакцинации, так как именно вакцинация может остановить появление новых штаммов вируса.

"У нас восемь недель была стабильная ситуация с коронавирусом, сейчас отмечается рост. Пока он составляет 6-7% в разных регионах, но таких регионов 36", - приводит слова собеседника РИА Новости.