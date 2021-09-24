В Пятигорске заработала детская школа КВН

В Пятигорске начала работу первая на Ставрополье детская школа КВН, здесь ребят будут учить писать сценарии и выступать на сцене.

"Для участников проекта ("веселых и находчивых" моложе 18 лет) запланированы встречи со спикерами – участниками и победителями региональных и телевизионных лиг Международного союза КВН, а также интересные мастер-классы и, конечно, практика на сцене", - говорится в сообщении.

В администрации Пятигорска отметили, что в дальнейшем команды, успешно прошедшие обучение, смогут выступить на фестивале открытой школьной лиги КВН Пятигорска.