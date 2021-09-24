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Москвичам пообещали +13°С

Москвичам пообещали +13°С

Согласно прогнозу Гидрометцентра сегодня в столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь.

"Днем в столице +10-12°С, в ночь на 25 сентября похолодает до +6°С", - говорится в прогнозе.

 Ветер юго-восточного направления влажный южный со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Подмосковье днем +8-13°С, местами умеренный дождь, ночью столбики термометров опустятся до +3°С. Атмосферное давление в Московском регионе составит 739 мм ртутного столба.

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