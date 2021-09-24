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Фабрику сладостей запустят на Дону в 2022 году

Фабрику сладостей запустят на Дону в 2022 году

Булочно-кондитерский комбинат за 850 млн рублей введут в эксплуатацию в Аксайском районе в следующем году, такое сообщение распространило управление информационной политики правительства Ростовской области.

Инвестор проекта - индивидуальный предприниматель Нелли Абачараева, продукция изготавливается под торговой маркой "Золотой колос", передает "Интерфакс-Юг".

Планируется, что мощность предприятия составит 25-30 тыс т в год.

К настоящему времени завершены общестроительные работы в производственном корпусе, модульная газовая котельная готова на 90%, идет планировка местности для прокладки газопровода и монтаж трассы теплосетей, смонтированы металлоопоры локальных очистных сооружений.

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Вестник Кавказа

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