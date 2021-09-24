Лавров и Ле Дриан обсудили Афганистан, СВПД и ситуацию на границе Азербайджана и Армении

В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

В ходе переговоров стороны подробно обсудили последние события в Афганистане. "Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане. С обеих сторон подтверждена готовность совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности в этой стране, в том числе в рамках СБ ООН", - сказано в сообщении.

Помимо этого, Лавров и Ле Дриан поговорили о ситуации на границе Азербайджана и Армении, об иранской ядерной программе и урегулировании в Ливии.

"Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах", - добавили в ведомства.

Министры также обсудили график дальнейших контактов.