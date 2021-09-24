Турция снизила ключевую ставку под давлением Эрдогана

Вчера Центральный банк Турции неожиданно снизил ключевую ставку, рискуя дальнейшей волатильностью лиры на фоне инфляции и отражая влияние руководства страны на денежно-кредитную политику. Лира упала. Bloomberg отмечает, что комитет по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку недельного репо на 100 базисных пунктов до 18%. Все, кроме одного из 23 экономистов, опрошенных агентством, прогнозировали, что процентная ставка будет сохранена на уровне 19%.

Инфляция в Турции неожиданно выросла до 19,25% в августе, в результате чего реальная доходность страны упала ниже нуля впервые с октября прошлого года. Глава Центрального банка Турции Сахап Кавчиоглу в начале сентября сместил акцент на базовую инфляцию, которая исключает нестабильные статьи расходов, такие как продукты питания и энергоносители, и почти на 250 базисных пунктов ниже, чем общий показатель.

Изменение политики могло быть спровоцировано призывом Эрдогана снизить процентные ставки. Президент пообещал более низкие затраты по займам и более медленную инфляцию, начиная с этого месяца, и невыполнение данного обещания могло стоить главе Центрального банка должности. Кавчиоглу, который не изменил ставку на пятом заседании в августе, - четвертый управляющий Центрального банка с 2019 года. Трех его предшественников с поста снял президент страны.

Эрдоган, чья правящая Партия справедливости и развития (ПСР) на протяжении десятилетий добивалась успеха на выборах, благодаря быстрому экономическому росту, придерживается нетрадиционной доктрины, согласно которой более высокие процентные ставки стимулируют рост цен, а не сдерживают их. Когда во время пандемии экономические показатели ухудшились, поддержка ПСР упала.

Единственным аналитиком, предсказавшим снижение ставки, был Ибрагим Аксой, главный экономист стамбульской компании HSBC Asset Management Turkey. Аксой, который занимает первое место по точности прогнозов по ставкам в Турции в течение двух лет исследований Bloomberg, предположил снижение ставки на 50 базисных пунктов из-за недавнего поворота главы ЦБ в сторону базовой и ожидаемой инфляции. ”В случае неожиданного снижения ставки пара доллар/лира может подняться до рекордно высокого уровня 8,80”, - сказал он накануне решения Центрального банка.

Снижение ставки чревато дальнейшими потрясениями для лиры, которая уже ослабла более чем на 16% по отношению к доллару с тех пор, как 20 марта был назначен новый глава Центрального банка Турции. Инвесторы критикуют Центральный банк за то, что он слишком быстро отказывается от ужесточения и слишком медленно реагирует на риски, как, например, в августе 2018 года, когда лира потеряла около четверти своей стоимости.

Турецкая валюта упала после снижения ставки и торговалась на 1,2% ниже на уровне 8,7606 за доллар.