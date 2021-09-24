Ильхам Алиев: Азербайджан активно отстаивает интересы стран-участниц Движения неприсоединения

Азербайджан активно отстаивает интересы государств-участников Движения неприсоединения. Об этом на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В нынешнем году исполняется 60 лет со дня создания Движения неприсоединения. Единогласным решением 120 членов Движения неприсоединения Азербайджан на 18-м Саммите глав государств и правительств, состоявшемся в октябре 2019 года в Баку, взял на себя председательство в Движении на три года. Азербайджан активно отстаивает обеспечение международной справедливости и норм международного права, а также легитимные интересы государств-участников Движения. В нынешнем году государства-члены Движения приняли единогласное решение о продлении председательства Азербайджана еще на год - до конца 2023 года. В сложный для всего мира период это является подтверждением и знаком высокой оценки успешного и эффективного председательства Азербайджана в Движении", - поведал азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что что осуществление целей устойчивого развития ООН имеет особое значение для Азербайджана. "Азербайджан является одной из 12 стран в мире и первым государством в своем регионе, представившим 3-й Добровольный национальный отчет об исполнении Повестки дня 2030 года. "Азербайджан, набравший 72.4 из 100 возможных очков по индексу достижения Целей устойчивого развития, показал лучший результат в регионе, заняв 55-е место среди 165 стран в Отчете устойчивого развития по 2021 году. В отчете подчеркивается прогресс, достигнутый Азербайджаном в области сокращения бедности, здравоохранения, питания, участия женщин на рынке труда, чистой воды и санитарии, доступности энергии, пользования интернетом, охраной животных, находящихся под угрозой исчезновения, улучшения благосостояния населения, поступательного развития городов и населенных пунктов", - сказал глава государства.